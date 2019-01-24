قرار جديد لتركيا بشأن قضية "خاشقجى"

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الوقت قد حان لفتح تحقيق دولي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدًا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره لتحويل القضية إلى مستوى دولي.

وفى مقابلة مع الإذاعة التركية "A Haber "، قال تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي أمر بالاستعداد لنقل القضية إلى مستوى دولي، مضيفًا: أن المقرر الأممي الخاص سيزور تركيا.
يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان قد قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، علي يد مجموعة من ضباط ومسؤولين نافذين بالمملكة، والتي أصدرت  حكم الإعدام بحق البعض منهم.

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