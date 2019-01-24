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الانتهاء من إنشاء محور روض الفرج مايو المقبل

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محور روض فرج
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وكالات- حنان حمدتو

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الشهداء

صدى البلد

محافظ الدقهلية

كمال شاروبيك

أكد المهندس أحمد حسام المدير التنفيذي لمشروع محور روض الفرج، أن الانتهاء من  المرحلة  الرابعة  اقترب  في المشروع، لافتًا إلى أن أهميته ترجع إلى أنه يربط بين البحر الأحمر والمتوسط، أي بين محور الضبعة القادم من الساحل الشمالى العلمين ومحور المشير باتجاه العين السخنة.

وأضاف حسام خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى أن كوبري النيل الشرقى، أكبر فتحة ملاحية على نهر النيل بمساحة 300 متر، وسيدخل موسوعة جينيس كأكبر كوبري معلق فى العالم.

وأشار المدير التنفيذى لمشروع محور روض الفرج، إلى أن عرض الكوبرى 6 حارات ذهاب، و6 قادم، ومساحته 66 مترًتا، موضحًا أن المتعارف عليه عالميًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح ما بين 42 إلى 48 شهرًا، ولكن سيتم الانتهاء من المشروع 31 مايو، أى أن مدة تنفيذ مشروع محور روض الفرج يستغرق 32 شهرًا.

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