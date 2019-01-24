بالفيديو.. موسى يعتذر لمحافظ الدقهلية: أنا كنت زعلان

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اعتذر الإعلامي أحمد موسى، لمحافظ الدقهلية، كمال شاروبيم، بعد هجومه عليه في حلقة أمس بسبب ما تردد عن إزالة اسم شهيد من مدرسة.

وقال "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أعتذر لو كنت قاسيًا في النقد، وأنت رجل وطني ومحترم، ولكن ده حق الشهداء، وإحنا لازم نطبطب على أسرهم، وطلباتهم أوامر، والكلمة الطيبة مهمة جدًا بالنسبة لهم".

 وأضاف: "مفيش حاجة شخصية، وكلنا نستهدف المصلحة العامة، وأنا كنت زعلان بسبب حزن أسرة الشهيد على إزالة اسمه من المدرسة".

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