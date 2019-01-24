مُدرسة تعلم طلابها التربية الجنسية وكيفية تبادل "القبلات"

24 يناير 2019 - 10:04 ص

انتشرت مجموعة من الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت الصفحة التي نشرتها "إنَّها تعود لمدرسة في مدينة طنجة، لم تسميها".

وفي تعليقها على الصور، أوضحت الصفحة أنَّ مُدرسة بالمدينة المذكورة، تعلم الناشئة كيف يتبادلون القُبل، للتعرف على التربية الجنسية.

والصور التي تم نشرها لطفلة صغيرة وهي تتبادل القبل عن طريق الفم مع 3 أطفال آخرين، أثارت حفيظة مجموعة من رواد "فيس بوك"، واستفزت مشاعرهم.

ووصفت التعليقات على الصور، ما وقع في هذه المُدرسة بالانحلال والتفسخ الأخلاقي في وضح النهار.

وقالت التعليقات "إنَّ هؤلاء الأطفال "أطفال أبرياء تبذر فيهم بذور الرذيلة وتسقى بماء أكثر دنسًا من مياه البالوعات".