منافسة شرسة بين "الدراويش" وبتروجت

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عزة مصطفي

روض الفرج

احمد حسسام

يستضيف فريق بتروجت نظيره الإسماعيلى، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

ويتسلح بتروجت بالصفقات الجديدة التى عقدها مؤخرًا، للتخلص من دوامة الهبوط الذى يلاحق الفريق منذ بداية الموسم.

فيما يأمل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى للخروج من دوامة النفق المظلم التى تطارد فريقه سواء محليًا أو على الصعيد الأفريقى بعد خسارة مباراتين بدور المجموعات.

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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