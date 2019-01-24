قيادي إخواني : من يطالب باسترجاع ثورة " أحمق وغبي"

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ثورة يناير

استرجاع

محيي عيسي

أحمق

التكلس

قال محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق إن من يظن أنه يمكن استنساخ ثورة أو استرجاعها فهو أحمق غبى لا يفهم معنى الثورات ولا كيف يتم بناؤها.

وأضاف عيسي علي حسابه علي فيسبوك أن ثورة يناير كانت فى زمان غير الزمان ولها رجال تغيروا الآن وتبدلوا وأصابهم التكلس والتبلد، منوها أن يناير كانت نتيجة تراكمات وتحالفات وتوجها وثيقة تأييد للبرادعى وتحالف لكل القوة السياسية.

وأوضح أنه جرت فى النهر مياه وتبدلت الأحوال وساهمنا جميعا كما أسلفنا فى إفشالها.

وطالب عيسي بضرورة دراسة صادقة لأسباب الفشل لا من أجل الشماتة أو النزاع بل للتعلم والاستفادة.

وأكد أن يجب على التيار الإسلامى وفى قلبه الأخوان أن يعلن وبشكل رسمى وواضح عدم رغبته ونيته فى تولى الحكم ، لا بصندوق الانتخاب ولا بغيره.

وطالب أيضا بطي ما يسمى بـ" صفحة الشرعية" فقد فات زمانها ولم تصبح من أولويات المرحلة ويكفى فقط لو نجحنا فى نجاة مرسي وكل المعتقلين من غياهب السجون وأعواد المشانق.

وأشار إلى أنه فى المرحلة التالية لأى ثورة لا يكون الصندوق هو الفيصل ولا عدد الأتباع هو المقياس لكن تكون الأوزان النوعية هى الحكم فى تكوين تحالف وطنى للحكم.


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