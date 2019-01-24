مستفيدو التمويل متناهى الصغر بلغ 2.8 مليون

24 يناير 2019 - 09:53 ص

أفاد محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن حجم المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من الجهات التابعة للهيئة يبلغ 2.8 مليون مستفيد لافتًا إلى أن 197 قرارًا أصدره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية منذ تشكيله في مارس 2018، مضيفاً أن قانون 17 لسنة 2018 هو أكبر تعديل على قانون سوق المال منذ 20 عامًا.

وأضاف عمران خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، أن الرقابة المالية تراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتعمل على تطويرها وتنميتها، كما انتهت الهيئة خلال 2018 من جميع الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتأجير التمويلي، متابعا أن الرقابة المالية تراقب وتشرف على سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.