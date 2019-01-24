شاهد.. تامر أمين: من يُقتل دفاعًا عن قبطية فهو شهيد

24 يناير 2019 - 09:49 ص

نعى الإعلامي تامر أمين، المكوجي المسلم الذي قُتل دفاعًا عن جارته القبطية التي تعرضت للتحرش قائلاً: "هذا الشاب من وجهة نظري شهيد".

وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار": "لا نزكي أحدًا علي الله، ولكن أنا في رأيي إن هذا الشاب شهيد، لأنه كان يدافع عن الغير، خاصة أنه بيدافع عن شرف وعرض سيدة فهو شهيد".

وتابع: "تم القبض علي الجاني واعترف بجريمته، وأتمنى من أنياب العدالة أن تفترسه لأنه وحش في صورة إنسان، لأنه قتل نفسًا بغير وجه حق".

واستكمل الإعلامي حديثه: "الموقف حزين لاستشهاد المكوجي البطل، لكن الموقف العام مفرح لأن هي دي النخوة المصرية، والأيام تثبت إن المصريين لن يفقدوا النخوة والشعور الذكوري".

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