ارتفاع أسعار الدولار فى البنوك

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يناير.
وسجل فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.91 جنيه، وللشراء و17.96 جنيه للبيع، بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، والبنك الأهلي المصري 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
ظهر12:12 م
فجر
05:30
شروق
06:57
ظهر
12:12
عصر
15:07
مغرب
17:27
عشاء
18:57