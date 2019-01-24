نجم الزمالك: أتمنى اللعب للنادي الأهلي ولو شهر واحد

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أكد حسام باولو - لاعب الزمالك المعار لفريق الداخلية - تمنيه اللعب للنادي الأهلي ولو لمدة شهر واحد .

وقال "باولو" خلال مداخلة مع مع الإعلامي "إسلام الشاطر" بقناة "الأهلي": "سعيد أنني الآن هداف الدوري .. أتمنى أن يكتمل الأمر حتى نهاية الموسم ".

وأضاف: "حين انتقلت لنادي الزمالك تخيلت أنني سأحرز هدفًا كل دقيقة ، لكن الأمور لم تسير بهذا النسق ولذلك فضلت الإعارة لنادي الداخلية رغم قلة الماديات طمعا للعب في منتخب مصر".

وردًا على تعليق من أحد المتواجدين بالاستوديو الذي قال لـ"باولو" : "كنا نتمنى نشوفك في الأهلي يا حسام" .. ليرد "باولو": "أتمنى ألعب في النادي الأهلي ولو لشهر واحد".

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