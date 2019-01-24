» تركي آل الشيخ: من اليوم لن تعد "منصورًا" وستبدأ سجل الهزائم

24 يناير 2019 - 05:29 ص

أكد المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - تفاؤله بأن تكون مباراة فريقه مع الزمالك هي بوابتهم للفوز بالدوري.



وأضاف في مداخلة مع برنامج "نمر وان" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "النهار": "نحن لن نكون خصما سهلا .. الدوري إما نحصل عليه وإما يحصل عليه المنافسون عن طريقنا لأن نتائج بيراميدز ستحدد الفائز بالدوري".



وأردف: "رئيس نادي الزمالك أخ وعزيز وحبيب .. له التقدير مني ومن جميع الموجودين بالمملكة العربية السعودية .. لكن بكرة (اليوم) مش هيكون منصور وهتبدأ سلسلة الهزائم .. فليعذرني أخي العزيز لكن بيراميدز عندي أولًا".



