آل الشيخ لمجلس الأهلي: هذا آخر طلب أطلبه منكم .. وأتمنى قبوله

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الاهلى

تركي آل الشيخ

طالب المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - بضرورة قبول استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي .

وأضاف في مداخلة مع برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" على شاشة "النهار" : "أتمنى قبول استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي".

وأضاف: "منذ أعلنت استقالتي من هذا المنصب الفخري اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي أكثر من مرة ومع ذلك لم يُطرح هذا الموضوع للنقاش .. فأتمنى قبول الاستقالة وهذا آخر طلب أطلبه منهم".

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