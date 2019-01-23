  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:23 م
بحث متقدم
جثة

"حفل جنسي" وراء العثور على جثتي فتاتين عاريتين أسفل الكوبري

مجمع التحرير- أرشيفية

كارت برلماني أحمر لـ«هدم مجمع التحرير»

بومبيو

واشنطن تحدد موعد "صفقة القرن"

الإسماعيلي

رسميًا.. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

أرشيفية

6 مشاهد مهدت لانطلاق 25 يناير

شارع 306

«306».. باب رزق لشباب مصر.. من هنا البداية

الأهلي والزمالك

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك خارج التصنيف

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

في سرية.. إسرائيل ترسل طبيبًا لإنقاذ رئيس عربي

اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات

تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

تميم بن حمد

ضغوط سعودية جديدة على قطر

فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

عرب وعالم

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

أخبار متعلقة
#

باراجواي تقطع علاقتها الدبلوماسية مع فنزويلا

#

هذا السيناريو يجنب مصر التصعيد في قضية "ريجيني"

#

أول تعليق لـ "النواب" على نتائج تحقيقات "ريجيني"

#

ترامب يطلب لقاء بوتين

قرر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بعد دعم واشنطن للمعارض خوان جويدو عقب إعلان نفسه رئيسًا مؤقتا لفنزويلا.

ونقلت وكالة رويترز أن مادورو أعطى للدبلوماسيين الأمريكيين مهلة قدرها 48 ساعة لمغادرة فنزويلا.

وعقب إعلان نفسه رئيسًا مؤقتًا أمام الآلاف من أنصاره، دعمت واشنطن جويدو، في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

هذا وقد أيدت دول كندا والبرازيل وباراجواي أيضًا القرار الامريكية ودعموا جويدو، بينما قررت المكسيك تأييدها للرئيس الحالي نيكولاس مادورو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
» رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه رئيسًا.. و«ترامب» يعترف به
» رسميا.. نجم بيراميدز إلى الدوري البرازيلي
» الاشتباه في قنبلة يثير الرعب في شوارع طنطا
» موظف بالمعاش يشنق نفسه بـ«كوفية»
» واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات السودان
» «الصحة» توقع بروتوكولًا لإرسال شباب الأطباء لبريطانيا
» ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد
» قاسم سليماني على حدود الجولان
» انقلاب 7 عربات من قطار بضائع
» إعلامي:«شبكة» بإيطاليا تنقل الأموال للإرهابيين بمصر

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة