» فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

قرر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية بعد دعم واشنطن للمعارض خوان جويدو عقب إعلان نفسه رئيسًا مؤقتا لفنزويلا.

ونقلت وكالة رويترز أن مادورو أعطى للدبلوماسيين الأمريكيين مهلة قدرها 48 ساعة لمغادرة فنزويلا.

وعقب إعلان نفسه رئيسًا مؤقتًا أمام الآلاف من أنصاره، دعمت واشنطن جويدو، في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.

هذا وقد أيدت دول كندا والبرازيل وباراجواي أيضًا القرار الامريكية ودعموا جويدو، بينما قررت المكسيك تأييدها للرئيس الحالي نيكولاس مادورو.