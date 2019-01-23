واشنطن تحدد موعد "صفقة القرن"

23 يناير 2019 - 09:42 م

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن نية الولايات المتحدة بدء إجراءات مباحثات حول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والتي عُرفت بـ"صفقة القرن".

وأعلن "بومبيو"، بحسب صحيفة "تايمز أوف يسرائيل"، أن الإدارة الأمريكية سوف تبدأ عمل "غير محدد" على عملية السلام الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين فورا، بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من أبريل المقبل.

وقال "بومبيو"، خلال كلمه له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عبر الفيديو، "إن المحادثات لن تكون عملية تقودها الولايات المتحدة. في نهاية الأمر، سيكون على الإسرائيليين والفلسطينيين التوصل إلى اتفاق. ولكن نعتقد أن الأساسات التي وضعناها والعمل الذي سنقوم به فورا بعد الانتخابات الإسرائيلية، سوف توفر الظروف لمحادثة بناءة".

وتابع بومبيو أن "إدارة ترامب تعمل على ذلك منذ وقت طويل. السيد جاريد كوشنر يقود تطوير برنامجنا مع جيسون غرينبلات. بدأنا مشاركة عناصر ذلك في أنحاء المنطقة".

وفي الماضي، رفضت إدارة ترامب الإلتزام بجدول زمني لنشر خطتها للسلام، المعروفة باسم "صفقة القرن"، ولكن ركزت التكهنات على فترة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقد رفضت الإدارة أيضا كشف معلومات حول محتويات تلك الخطة.

في يوم الخميس الماضي، أفاد تقرير للقناة "13" العبرية، (العاشرة العبرية سابقا) نفته واشنطن لاحقا، أن "صفقة القرن" تشمل قيام دولة فلسطينية في 85-90% من الضفة الغربية، مع عاصمة دولة فلسطينية، في جزء من مدينة القدس الشرقية.