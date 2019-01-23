افتتاح معرض "ديارنا" لدعم الحرف واليدوية والتراثية

23 يناير 2019 - 09:41 م

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحافظي القاهرة وأسوان.

جاء الافتتاح بحضور عدد من أبناء المصريين في الخارج؛ حيث حرصت السفيرة نبيلة مكرم على مشاركتهم هذه الفعالية، ونقل ما يحدث في مصر من مشروعات تنموية، والتعرف على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تمثل الثقافة المصرية الأصيلة، وخاصة أن المعرض يحتفي بأسوان ضيف شرف المعرض ويخصص لمنتجاتها مساحة متميزة.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن ما تقوم به وزارة التضامن من جهود كبيرة يساهم في الحد من معدلات الهجرة غير الشرعية؛ نتيجة الترويج لمنتجاتهم، وتنظيم معارض لعرضها بما يضمن وصولها لأكبر عدد من الجمهور.

وتابعت وزيرة الهجرة أن شباب المصريين بالخارج هم سفراء لبلدهم، وحضورهم اليوم أبلغ رسالة على حرصهم على أن يشاهدوا بأنفسهم ما يقوم به المسؤولون، وحرصهم على الاهتمام بالتراث والثقافة.

وأضافت الوزيرة أنها حرصت على أن يرافقها أبناء المصريين بالخارج، ليشاهدوا بأنفسهم روعة وجمال الفن المصري والحرف اليدوية والتراثية والتقليدية في إطار حرص الدولة على دعم هذه الصناعات والحفاظ عليها من الاندثار.

وبدورها، أوضحت الدكتورة غادة والي أن المعرض يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض؛ إذ يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع.

وقالت والي إن الوزارة تتوقع أن يحقق المعرض مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة، وخصوصا أن الوزارة نجحت من خلال معارض “ديارنا” في تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية والتي شهدت عقد 22 معرض محلي ومعرضين خارجيين.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استيراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية، لافتة إلى أن المعرض يشهد الاحتفاء بمحافظة أسوان، ضيف شرف المعرض، ومنح منتجات المحافظة مساحة متميزة فيه باعتبارها عاصمة إفريقيا في 2019 حسب إعلان السيد الرئيس في منتدى شباب العالم.

هذا ويقام المعرض في الفترة من 21 يناير إلى 5 فبراير بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.