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ريهام حجاج تنشر صورة مع طليقها.. وتوجه رسالة نارية

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ريهام حجاج
ريهام حجاج

محمد فضل- متابعات

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رسالة

ريهام حجاج

طليقها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورتها مع زوجها الأول المصور اللبناني محمد مكاوي، ووجهت من خلالها رسالة للمتربصين بها قائلة: "الناس اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكتب كتابي من مجلة، وتنشرها على انها شيء ممكن يضايقني أحب اقولهم إطلاقا!!".

وأضافت: "كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلا إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس (ونصيحة للستات الفاضية.. مافيش راجل بيتسرق)".

وتابعت: "الناس بتتجوز وتطلق عادي وكل شيء قسمة ونصيب وربنا اللي بيبقي كاتب ومقدر.. بلاش تفاهة ولو كل واحد طلع صورته من خمستاشر سنة حايلاقي شكله اختلف عادي، خاصة صور الأفراح اللي فيها 3 كيلو ماكياج دا رسمة الحواجب بتفرق".

وأكملت: "المهم الجوهر وأنا مافيش حاجة في حياتي ممكن اتكسف منها، واللي حاصل ده ما شيء غير تفاهة وحقد عشان دا جواز، لا خبر بقضية قتل ولا فضيحة مخلة للآداب، كفاية هري وصحافة صفرا".

يذكر أن ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأعلنت ريهام ذلك من خلال نشر بعض الصور التي تجمعهما.



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