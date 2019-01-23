حبس نقاش قتل مكوجى وأصاب شقيقه

23 يناير 2019 - 09:23 م

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل مكوجى وإصابة شقيقه، لدفاعهما عن فتاة تحرش بها المتهم جنسيًا فى الشارع.

كان بلاغ ورد لقسم شرطة البساتين من الأهالى يفيد بقيام نقاش بقتل شاب وإصابة آخر فى مشاجرة بينهما، وتمكن الأهالى من الإمساك به.

على الفور انتقل الرائد أحمد مصلح، معاون مباحث القسم على رأس قوة أمنية وتبين من التحريات، أن مشاجرة نشبت بين الأهالى والمتهم "ع.ح" 45 سنة، نقاش، إثر قيامه بمعاكسة فتاة، وتطورت المشاجرة إلى قيام الأخير بطعن شاب يدعى "س.ط.ط" 28 سنة مكوجى طعنة نافذة أودت بحياته وإصابة شقيقه تم نقله للمستشفى.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.