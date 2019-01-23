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السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض خادمة

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هتك عرض

الجنايات

المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " إبراهيم.ا" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض خادمة بالتجمع الأول.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول، في القصية رقم 9902 لسنة 2018 جنايات التجمع الأول، أن المتهم إبراهيم الشحات 22 سنة، خطف المجني عليها سعاد.ع" بالتحايل، بأن استدرجها بركوب السيارة قيادته بعد أن أوهمها بتوصيلها لمقصدها وحال تواجدها برفقته غير مساره وتوجه إلى أحد الأماكن النائية بعيدًا عن أعين الناس، وهتك عرضها بأن أمسك أماكن عفتها وتحسس جسدها بيده، وسرق المنقولات المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام بجذب حقيبة يدها وما بها من متعلقات ودفعها خارج السيارة مما ترك آثارًا لجروح


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