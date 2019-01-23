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الاشتباه في قنبلة يثير الرعب في شوارع طنطا

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الاشتباه في قنبلة بطنطا
الاشتباه في قنبلة بطنطا

محمود أبوسعد

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قنبلة

طنطا

اشتباه

سيطرت حالة من الفزع والرعب على قلوب  أهالي منطقة القرشى التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية ، بعد العثور على جسم غريب بميدان القرشي، فشكوا بانها قنبلة، وسارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد باشتباه المواطنين بوجود جسم غريب بمنطقة القرشي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والمفرقعات.

وأكد مصدر أمني أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص الجسم، وتبين سلبيته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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