تونى بلير يشيد بالاقتصاد المصري في دافوس

23 يناير 2019 - 08:53 م

حرص تونى بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على الحضور إلى المكان المخصص لاجتماعات الوفد المصري، بمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، للإعراب للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن إعجابه الشديد بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد ما استمع إليه اليوم خلال مداخلة رئيس الوزراء في الجلسة المخصصة لمشروعات البنية التحتية والتي أدارها بلير.

وأكد بلير أن مصر تسير على الطريق الصحيح، متسائلاً عن أبرز التحديات التى لا تزال تحتاج الى المواجهة، فأوضح الدكتور مدبولي ان الزيادة السكانية الكبيرة تمثل أولى التحديات وتعمل الحكومة على معالجتها حاليا.

وفيما يخص أولويات الفترة القادمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى إن ملفى الصحة والتعليم يأتيان في مقدمة أولويات الرئيس السيسى، مستعرضاً ما تحقق فيهما خلال الفترة الماضية وما تنوى الحكومة تنفيذه، وهو ما كان محل إشادة من بلير.