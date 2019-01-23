  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:51 م
بحث متقدم
مجمع التحرير- أرشيفية

كارت برلماني أحمر لـ«هدم مجمع التحرير»

بومبيو

واشنطن تحدد موعد "صفقة القرن"

الإسماعيلي

رسميًا.. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

أرشيفية

6 مشاهد مهدت لانطلاق 25 يناير

شارع 306

«306».. باب رزق لشباب مصر.. من هنا البداية

الأهلي والزمالك

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك خارج التصنيف

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

في سرية.. إسرائيل ترسل طبيبًا لإنقاذ رئيس عربي

تميم بن حمد

ضغوط سعودية جديدة على قطر

اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات

تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

الدكتور عبدالهادي القصبي

البرلمان يبدأ التحرك الفعلي لضبط الأسعار

تونى بلير يشيد بالاقتصاد المصري في دافوس

آخر الأخبار

توني بلير
توني بلير

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

جدل حول طباعة «العملات البلاستيكية» في مصر

#

السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لدى إسرائيل

#

داعية سلفي: من يُطالب بحظر النقاب يُثير البلبلة في المجتمع

#

أمريكا تضع أعينها على غاز مصر في "المتوسط"

 

حرص تونى بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على الحضور إلى المكان المخصص لاجتماعات الوفد المصري، بمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، للإعراب للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن إعجابه الشديد بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد ما استمع إليه اليوم خلال مداخلة رئيس الوزراء في الجلسة المخصصة لمشروعات البنية التحتية والتي أدارها بلير.

وأكد بلير أن مصر تسير على الطريق الصحيح، متسائلاً عن أبرز التحديات التى لا تزال تحتاج الى المواجهة، فأوضح الدكتور مدبولي ان الزيادة السكانية الكبيرة تمثل أولى التحديات وتعمل الحكومة على معالجتها حاليا.

وفيما يخص أولويات الفترة القادمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى إن ملفى الصحة والتعليم يأتيان في مقدمة أولويات الرئيس السيسى، مستعرضاً ما تحقق فيهما خلال الفترة الماضية وما تنوى الحكومة تنفيذه، وهو ما كان محل إشادة من بلير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه رئيسًا.. و«ترامب» يعترف به
» رسميا.. نجم بيراميدز إلى الدوري البرازيلي
» الاشتباه في قنبلة يثير الرعب في شوارع طنطا
» موظف بالمعاش يشنق نفسه بـ«كوفية»
» واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات السودان
» «الصحة» توقع بروتوكولًا لإرسال شباب الأطباء لبريطانيا
» ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد
» قاسم سليماني على حدود الجولان
» انقلاب 7 عربات من قطار بضائع
» إعلامي:«شبكة» بإيطاليا تنقل الأموال للإرهابيين بمصر
» السجن عامًا لمأذون أشهر سلاحه داخل مدرسة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة