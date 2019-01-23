رئيس الوزراء يلتقي نظيره الأردني في دافوس

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم لقاء مع عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس وزراء الأردن بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية ببن البلدين، لا سيما فى ظل ما يربط الرئيس السيسى والملك عبدالله الثاني من علاقات أخوية وتقدير متبادل واتفاق فى وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وأعرب رئيس وزراء الأردن عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، وأن يُسهم عقدها فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

من جهته، أعرب الدكتور مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وأن يتم خلالها تعزير مجالات التعاون القائم، بالإضافة الى بحث التعاون فى مجالات جديدة منها السياحة التى تتمتع فيها الدولتان بمقومات كبيرة.


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