حبس عامل لاتهامه بقتل آخر

23 يناير 2019 - 08:46 م

قررت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الأربعاء ، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل آخر بطعنه طعنه نافذة بمنتصف الصدر في منطقة كرداسة بالجيزة ، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

واعترف المتهم «أيمن .ع» 42 عامً ، في تحقيقات النيابة التي أجريت بمعرفة المستشار أحمد داود مدير النيابة وسكرتير تحقيق مجدي الديب ، بأنه توجه إلى أحد المقاهي الذى كان يجلس عليها المجني عليه «حسين.ر»52 عامًا عامل لتوجيه العتاب له بسبب خلافات بينهم قديمة، فنشب بينهم تراشق بالألفاظ وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، مما جعل المتهم يتوجه إلى محل بائع الطيور واصطحب سلاح أبيض «سكين»، وطعن المجني عليه طعنة نافذة، أسفرت عن وفاته في الحال ووجهت النيابة للمتهم القتل العمد .