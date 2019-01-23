رئيس الوزراء يجرى حوارا مع قناة CNBC الأمريكية فى دافوس

23 يناير 2019 - 08:44 م

استضافت قناة CNBC الأمريكية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى لقاء مباشر على الهواء من دافوس للحديث حول المشاركة المصرية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقد أشادت المُحاورة الأمريكية بما حظيت به المشاركة المصرية من اهتمام وصدى، لا سيما في ظل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقد أكد مدبولي خلال اللقاء أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.