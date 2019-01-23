  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
مجمع التحرير- أرشيفية

كارت برلماني أحمر لـ«هدم مجمع التحرير»

بومبيو

واشنطن تحدد موعد "صفقة القرن"

الإسماعيلي

رسميًا.. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا

أرشيفية

6 مشاهد مهدت لانطلاق 25 يناير

شارع 306

«306».. باب رزق لشباب مصر.. من هنا البداية

الأهلي والزمالك

الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك خارج التصنيف

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

في سرية.. إسرائيل ترسل طبيبًا لإنقاذ رئيس عربي

اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات

تبادل الأزواج.. «اللى اختشوا ماتوا»

تميم بن حمد

ضغوط سعودية جديدة على قطر

ديارنا

افتتاح معرض "ديارنا" لدعم الحرف واليدوية والتراثية

رئيس الوزراء يجرى حوارا مع قناة CNBC الأمريكية فى دافوس

آخر الأخبار

المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يعرض على تشاد حماية حدودها مع ليبيا

#

نتنياهو: إسرائيل ستصعد المعركة ضد إيران في سوريا

#

طرح 22 شركة بالبورصة

#

"الوزراء" يقرر تأسيس شركة لإنشاء محطة التداول بميناء الإسكندرية

استضافت قناة CNBC الأمريكية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى لقاء مباشر على الهواء من دافوس للحديث حول المشاركة المصرية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وقد أشادت المُحاورة الأمريكية بما حظيت به المشاركة المصرية من اهتمام وصدى، لا سيما في ظل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقد أكد مدبولي خلال اللقاء أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت به مصر بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه رئيسًا.. و«ترامب» يعترف به
» رسميا.. نجم بيراميدز إلى الدوري البرازيلي
» الاشتباه في قنبلة يثير الرعب في شوارع طنطا
» موظف بالمعاش يشنق نفسه بـ«كوفية»
» واشنطن تعلن دعمها لاحتجاجات السودان
» «الصحة» توقع بروتوكولًا لإرسال شباب الأطباء لبريطانيا
» ضباط المفرقعات.. مشروع شهيد
» قاسم سليماني على حدود الجولان
» انقلاب 7 عربات من قطار بضائع
» إعلامي:«شبكة» بإيطاليا تنقل الأموال للإرهابيين بمصر
» السجن عامًا لمأذون أشهر سلاحه داخل مدرسة

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
شارع 306
اعتراف صادم للمتهمة في شبكة تبادل الزوجات
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة