» موظف بالمعاش يشنق نفسه بـ«كوفية»

23 يناير 2019 - 08:43 م

انتحر مهندس زراعي بالمعاش، في مدينة سمالوط بالمنيا، اليوم الأربعاء، بشنق نفسه باستخدام «كوفية شتوية» كان يرتديها حول عنقه.

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم الشرطة في مركز سمالوط غرب، بقيام شخص يُدعى «أ.ي»، 65 عاما، مهندس زراعي بالمعاش، بشنق نفسه داخل منزله مستخدما «كوفية شتوية» كان يرتديها حول العنق، فانتقل رجال وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط غرب لفحص البلاغ وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.