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مدبولي يشهد توقيع اتفاق بين وزيرة الاستثمار وشركة لازارد العالمية

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مدبولي
مدبولي

حسن عاشور

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا مع شركة لازارد العالمية، التي تعد من اكبر شركات الاستثمار في أنحاء العالم، وذلك للقيام بأعمال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمى بدافوس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر و جذب الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى الخطوات الإيجابية التي قامت بها مصر لإجراء إصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص فى المشاركة فى التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن من مهام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الترويج للاستثمار، مشيرة إلى أن المستهدف من الاتفاق جذب شركات استثمارية كبرى تساهم فى خلق فرص العمل ونقل تكنولوجيا حديثة وزيادة وتنمية الصادرات.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الناجحة فى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالترويج للاستثمار وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية فى اطار الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الترويج للاستثمار الأجنبي في مصر على الصعيد الدولي، واستهداف المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، وتحديد الدول المستهدفة للترويج للاستثمار، مشيرة إلى أنه بعد دراسة عدد من العروض المقدمة فى هذا الشأن، تم الانتهاء إلي ملاءمة العرض المقدم من شركة لازارد، وذلك لتحقيق العائد المرجو من الحملة العالمية للترويج للاستثمار الأجنبي في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قررت توقيع هذا الاتفاق في منتدى دافوس لاستغلال الحدث العالمي فى بداية الحملة الجديدة للترويج للاستثمار، مشيرة إلى أن تواجد مصر في المنتدى لتوصيل رسالة مفادها أنها جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات، بعد الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، وفي قطاعات إستراتيجية لم يكن يشارك فيها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى وجود الآلاف من الفرص الاستثمارية في مصر اضافة إلى أنها بوابة لقارة أفريقيا لذلك فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة لازارد تأسست في عام 1848 وتعمل كشركة استشارات مالية وإدارة أصول في جميع أنحاء العالم.


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