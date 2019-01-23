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انقلاب 7 عربات من قطار بضائع

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خروج قطار عن القضبان بإمبابة

قطار

السكة الحديد

عربات

انقلب قطار بضائع، و7 عربات على خط "الواحات- التبين"، بمنطقة الواحات، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وعلى الفور انتقل رجال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمكان الحادث، ودفعوا بأوناش للموقع.

وأوضح مصدر امني ، أن القطار كان محملاً بخام الحديد والفوسفات، وانقلب بسبب عطل مفاجىء في عجلات إحدى عربات القطار الخلفية، مما تسبب في خروج القطار عن القضيب، بمنطقة سكة "النفادي".

وكان العميد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة البدرشين، قد تلقى بلاغًا، بانقلاب جرار و7عربات خلفية من قطار بضائع بالقرب من قرية المرازيق، مما تسبب في توقف حركة القطارات الخاصة بقطارات البضائع.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن القطار كان في طريقه لنقل حمولة حديد من منطقة التبين إلى الفيوم.

وفي سياق متصل أمرت نيابة العياط بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنبو الجيزة، بانتداب فريق من المعمل الجنائي؛ لفحص حريق قطار العياط، لتحديد الخسائر بعد تصادمه مع توكتوك بالمنطقة.

وبينت المعاينة الأولية للنيابة، أن القطار رقم 196 ركاب الإسكندرية/الفيوم، اصطدم بالتوكتوك خلال محاولة قائده مرور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار، مضيفة أن حريقًا بسيطًا شب في جرار القطار، بسبب التصادم الذي عطّل حركة القطارات.


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