» «الصحة» توقع بروتوكولًا لإرسال شباب الأطباء لبريطانيا

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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة

محمد فضل- متابعات

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وزيرة الصحة

بريطانيا

الأطباء

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب البريطاني بشأن تدريب الأطباء المصريين في إنجلترا بحضور السفير البريطانى لدى مصر.

يهدف توقيع البروتوكول إلى إرسال عدد من الأطباء العاملين في وزارة الصحة إلى دولة إنجلترا، بشأن حصولهم على التعليم الطبي المستمر.

وأكدت وزيرة الصحة أنها خلال هذا العام ستهتم بشباب الأطباء وتوفر فرص التدريب اللازم لهم، وتحسين الأوضاع المالية للفريق الطبي.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق منظومة مالية تربط الحوافز والمكافآت مقابل الأداء، بشكل من شأنه تحسين الأجور، وهذا ما سيتم بمشروعي المستشفيات النموذجية، والتأمين الصحي الشامل الجديد.

وشددت وزيرة الصحة على أن الوزارة تسعي جاهدة لتأمين المنشآت الطبية، من خلال تطبيق القرار الوزارى الذي صدر بإلزام المنشآت الطبية بتقديم البلاغات نيابة عن مقدمى الخدمة، حرصا على سلامتهم.


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