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أسباب عدم دعوة القوى الثورية للتظاهرات هذا العام

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الداعية السلفي حسين مطاوع
الداعية السلفي حسين مطاوع

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داعية سلفي

القوى الثورية

تظاهرات يناير

قال حسين مطاوع ، الداعية السلفي ، إن هناك عدة أسباب رئيسية وراء اختفاء دعوات القوى الثورية وجماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في ذكرى ثورة  يناير هذا العام.

وأضاف مطاوع في تصريحات خاصة إلى "المصريون":"من الملاحظ أنه  حتى الآن لم نرى أي دعوات من جماعة الإخوان أو حتى ممن يطلقون على أنفسهم القوي الثورية لأي فعاليات بمناسبة ذكرى يناير وهذا إن دل فإنما يدل على عدة أمور".

وعدد مطاوع أربعة أسباب لاختفاء دعوات التظاهر هذا العام وهي :" الفشل الكبير الذي لاحقهم خلال السنوات الماضية لا سيما بعدم الاستجابة لدعواتهم من المواطنين الذين يفضلون الاستقرار والأمن على الفوضى بسبب ما يحدث خلال تلك الفعاليات".

وأضاف :"كما أن نجاح الدولة بشكل كبير على إحكام قبضتها وفرض سطوتها لاستعادة الأمن الذي كاد أن يفقد تماما بسبب ما حدث في يناير 2011 أدى لإختفاء الدعوات للتظاهر".

وعن ثالث سبب لإختفاء التظاهرات:" الوعي الكبير الذي أصبح عند المواطنين والذي بسببه لن تجدي أي دعوات لأية فعاليات نفعا فقد عرف المواطنون أنهم قد وقعوا بين مطرقة العلمانيين تجار الحريات الزائفة وسندان الإخوان تجار الدين فأصبح هناك وعي عام منهم للحفاظ على بلادهم.

وعن أخر سبب قال مطاوع :" والأهم من هذا كله من أين يتم الصرف على تلك الفعاليات وتمويلها؟فقد تم تجفيف مصادر التمويل تماما من قبل الدولة التي شددت من رقابتها على كل المنظمات المشبوهة، بل إن الممول نفسه أصبح يعلم أنه لا فائدة من وضع أمواله في أمور كهذه لأنها خاسرة لا محالة".

 


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