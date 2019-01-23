» السجن عامًا لمأذون أشهر سلاحه داخل مدرسة

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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو ويحي صادق، بحبس مأذون شرعي سنة مع إيقاف التنفيذ فى واقعة إشهار سلاح داخل مدرسة بالمنزلة.

وترجع أحداث القضية بعد أن تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث، بورود بلاغ من مدير مدرسة المنزلة الابتدائية، باقتحام "السيد. ح"، ولي أمر التلميذ عبدالرحمن بالصف الأول الابتدائي  بمدرسة المنزلة للتعليم الأساسي، المدرسة وأشعار  سلاح ناري، وتهديد الموجودين، بسبب مشاجرة بين نجله وبين زميل له داخل المدرسة ضرب نجله.

وأشار مدير المدرسة فى البلاغ، انه أصاب الطلاب والمدرسين بحالة من الهلع والخوف، وأكد المدير فى أقواله إلى أن ولي الأمر هدد بحمل نجله للسلاح أثناء الذهاب للمدرسة للدفاع عن نفسه، وقرر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إحالة المسئولين للتحقيق، وأحال الواقعة برمتها إلى التحقيق، ومعرفة المقصر، فى وصول ولي الأمر إلى داخل المدرسة.


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