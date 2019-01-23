» إعلامي:«شبكة» بإيطاليا تنقل الأموال للإرهابيين بمصر

23 يناير 2019 - 07:43 م

تقدم الإعلامي نشأت الديهي، ببلاغ رسمي للنائب العام علي الهواء، وذلك لوجود "شبكة" بإيطاليا تقوم بنقل الأموال إلى تنظيمات متطرفة بمصر.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن فضائية إيطالية قامت بعرض تحقيق يكشف أحد المنتمين لتلك الشبكة.

وأضاف "الديهي"، أن هذه "الشبكة" يمتلكها مجموعة من أعضاء الجاليات المصرية والعربية، حيث يقومون بتحويل الأموال بشكل سري للمنتمين لتنظيم الإخوان وداعش.