الديهي: «الإخوان قلوبهم سودا»

23 يناير 2019 - 07:39 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا علي ما وصفه بقوى الشر التي تهاجم كافة الإنجازات والمشروعات التي تفتتحها مصر في كافة المجالات .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن قوى الشر تنتهج التشكيك في كل إنجاز تقوم به الدولة المصرية.

وقال "الديهي"، :تنظيم الإخوان هم أحفاد اليهودي الصهيوني حسن البنا، يدعون أنهم جماعة دينية ولكن هدفهم الحقيقي تحقيق مكاسب سياسية فقط".

ووصفهم الديهي بأنهم أصحاب القلوب السوداء لأنهم كارهين لكل شيء، نحن نعيش معركة دامية مع أصحاب القلوب السوداء".