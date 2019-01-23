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الديهي: "السيسي يحمل فوق كتفيه ما تنوء عن حمله الجبال"

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

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الشرطة

السيسي

الديهى

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة عيد الشرطة الـ67.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية  "ten "،  اليوم الأربعاء، أن حديث السيسي مع أهالي الشهداء كان في منتهى الصدق و الأمانة والإخلاص .

وأوضح "الديهي"، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات في كافة المجالات هي الأصعب في تاريخ الدولة المصرية، حيث لم يجرؤ أي رئيس أخر على اتخاذها.

وتابع "الديهي": "هذا الرجل يحمل فوق كتفيه ما تنوء عن حمله الجبال، بيعمل عملا سيذكره التاريخ، ربما لا تعيه هذه الأجيال، ربما يسخر البعض منها، لكن قولا واحدًا كل ما يجرى من إنجازات وإصلاحات جميعها تصب في مصلحة هذا الوطن".


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