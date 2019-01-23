حبس متهمين بسرقة شقة سكنية بالشروق

23 يناير 2019 - 07:33 م

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمدينة الشروق.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة الشروق بلاغا من "محمد.ب- 23 سنة - طالب، باكتشافه كسر باب الشقة ملكه، وسرقة (ثلاجة، غسالة، سخان كهربائي، بوتاجاز، باب الوميتال، 2 مروحة سقف) من داخلها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "أحمد . ع" سن 32 - مبلط سيراميك - (سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، سرقة مسكن، سرقة متنوعة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة بالإكراه، والمقضي عليه فيها بالسجن 5 سنوات)، و"محمود . ع -سن 22 - عاطل - ( نجل شقيقة الأول ).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (كسر الباب)، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثانى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.