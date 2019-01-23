الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك خارج التصنيف

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الزمالك

الاهلى

تصنيف

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيفه لأفضل 10 أندية في أفريقيا خلال عام 2018 الماضي، وتصدر النادي الأهلي  القائمة في المركز الأول بأفريقيا ورقم 58 على مستوى أندية العالم، كما شهد التصنيف غياب الزمالك عن قائمة الأفضل.

واحتل الترجي التونسي المركز الثاني، ثم فيتا كلوب الكونغولي الثالث ومازيمبى الكونغولى الرابع، وأول أغسطس الأنجولي الخامس.

وفى المركز السادس جاء الرجاء البيضاوي المغربي، ثم النجم الساحلي التونسي فى المركز السابع، و زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الثامن، ونهضة بركان المغربي فى المركز التاسع، وأخيرا صنداونز الجنوب أفريقي في المركز العاشر.


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