» السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في سويسرا

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السفارة الامريكية

سويسرا

تحذير

أصدرت السفارة الأمريكية في سويسرا تحذيرا أمنيا لرعاياها الموجودين في جنيف، بشأن انفجار وقع في المنطقة المحيطة بقنصليتها.

وطالبت السفارة الأمريكية في بيان لها، الأمريكيين بالحذر واتباع تعليمات الأمن وتجنب مكان الحادث وأماكن التظاهرات وشددت السفارة على متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على معلومات حول الوضع الأمني، وحثت مواطنيها على استخدام الهاتف المحمول كوسيلة للاتصال.

وكانت وسائل إعلام سوسرية أعلنت عن وقوع تفجير في محيط القنصلية الأمريكية في جنيف، دون توضح حجم التفجير.


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