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مسؤول «شاذ» يعلن نيته الترشح لرئاسة أمريكا 2020

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بيت بوتيجيج
بيت بوتيجيج

وكالات - خالد الشرقاوي

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رئاسة امريكا

الترشح

شاذ

مثلي الجنس

أعلن الديمقراطي بيت بوتيجيج، عمدة مدينة ساوث بند بولاية إنديانا الأمريكية، المنتمي لجيل الألفية والشاذ "مثلي جنسيا"، عزمه الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات 2020.

وقال بوتيجيج البالغ 37 عاما من العمر، عبر فيديو نشره على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، إنه أطلق لجنة عملياتية لدراسة الموضع والتحضير لخوض الحملة الانتخابية، موضحا قراره بأن "موسم الجرأة قد حان وأزف الوقت للتركيز على المستقبل"، داعيا المواطنين إلى دعمه، وتساءل: "هل أنت مستعد للسير بعيدا عن سياسات الماضي؟".

وشدد في الفيديو على ضرورة أن يتم تغير الأجيال على الساحة السياسية الأمريكية كي تظهر وجوه شابة تدافع على قيم الجيل الحالي، التي تتمحور، كما يرى، حول 3 مبادئ وهي الحرية والأمن والديمقراطية.

وقال في رسالته: "هناك جيل جديد من الأصوات التي تظهر في بلدنا، وهي تبتعد عن سياسات الماضي ومستعدة لتوصيل أولوياتنا"، مؤكدا أنه "لا مجال في العالم الحقيقي لتكرار تجارب الماضي"، وأضاف: لا يمكننا أن نبحث عن العظمة في الماضي والبلاد تحتاج الآن إلى انطلاقة جديدة".

وأكد بوتيجيج أن فريقه أعاد مدينته للحياة، مشيرا إلى أنها "كانت على حافة الموت" قبل توليه زمام الأمور فيها حينما كان عمره 29 عاما، مؤكدا أنه ينوي فعل الشيء ذاته على المستوى الوطني، لإنهاء "الفساد والصراع والكذب والأزمة".

ومنح بوتيجيج ميدالية تقديرية "للخدمة المشتركة في مكافحة الإرهاب" بعد خدمته خلال 7 أشهر في أفغانستان ضمن وحدات تابعة للاستخبارات البحرية الأمريكية.

وسيكون بوتيجيج، الذي اعترف علنا بالمثلية عام 2015، أول مسؤول مثلي الجنس أمريكي منتخب رسميا يترشح لرئاسة البلاد.

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