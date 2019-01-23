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الإعدام لعامل محارة وميكانيكى قتلا سائق توك توك

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قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، بإعدام عامل محارة وميكانيكى بعد قتلهما سائق توك توك وسرقة متعلقات الشخصية فى مدينة السنبلاوين.

وترجع أحداث القضية فى شهر أكتوبر عام 2016، بعد قيام المتهمين بإيقاف المجنى عليه بمنطقة نائية، وقاما بضربة بشاكوش والتعدى عليه بالضرب، وسرقة التوك التوك خاصته ومتعلقاته الشخصية، وأثناء مرور ضابط المباحث بالمنطقة شاهد الواقعة وألقى القبض على أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة من أجل السرقة، وتم ضبط المتهم الثاني، وتحرير محضر بالواقعة.


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