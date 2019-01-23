» بالفيديو.. أردوغان يطلب يد طبيبة لزميلها الطبيب

23 يناير 2019 - 07:18 م

سلطت وسائل الإعلام التركية الضوء على ما قام به الرئيس رجب طيب أردوغان من طلب يد فتاة لصديقها في نفس العمل وذلك في مدينة سامسون شمال تركيا.

وانتشر الفيديو بشكل واسع في وسائل الإعلام التركية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

القصة حدثت بينما كان أردوغان في زيارة تفقدية للمشافي الحكومية في سامسون حيث جاء طبيب شاب بالقرب من الرئيس أردوغان وطلب منه أن يطلب له الفتاة التي يحبها من أهلها وهي صديقته في العمل.

وما أن أكمل الطبيب حديثه حتى قام الرئيس أردوغان بالاتصال بوالد الطبيبة س. أ وطلب يدها لصديقها.

ووافق والد الفتاة وكان مسروراً للحديث مع «أردوغان».

وبعد انتهاء المحادثة الهاتفية قام الطبيب ابراهيم. ك ، بشكر الرئيس التركي ووعده الأخير بحضور عرسه.



