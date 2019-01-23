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أمين " مستقبل وطن": الشعب يفخر برجال الشرطة المصرية

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هنأ المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات وجنود الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم 67، مؤكدًا أن الشعب يفخر بوجود أبطال أفذاذ من الشرطة المصرية قدموا الشهداء من أجل وطنهم  .

 

وأكد هلال في تصريحات صحفية له اليوم، أن التاريخ سيظل يذكر بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى مواجهتهم الإرهاب كما ضحوا ورفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في 1952 لقوات الاحتلال البريطاني وقدموا أكثر من 50 شهيد في سبيل هذا الوطن، مضيفًا أنه في تلك الأيام يروي أبطال الشرطة المصرية تاريخ اخر من العطاء ضد  قوى جماعات الظلام التي كانت تحاول نشر الفوضى وزرع جذور الفتنة بين المواطنين .

 

 

وأضاف أن الشرطة المصرية لديها تاريخ ناصع البياض فى العمل الوطني وقدم - ومازالوا- رجالها تضحيات وشهداء فى مواجهة الإرهاب وفى سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادوا بدمائهم الزكية من أجل وطنهم وبلدهم .

 

وأشار إلى أن الشرطة المصرية وقفت بالمرصاد للجماعة الإرهابية، واستطاعت دحر الإرهاب ومحاصرته، ووجهت ضربات عديدة له بهدف القضاء عليه وعلى أعوانه وأنصاره، وفي نفس الوقت واجهت الخارجين عن القانون وضبط حالة الانفلات الأمني فى الشارع المصري .

وشدد "أمين تنظيم مستقبل وطن" على ضرورة تخليد ذكرى شهداء الوطن من رجال الشرطة بتدريس تضحياتهم في كلية الشرطة وفي المرحلة التعليمية لتبقى سيرتهم وتضحيتهم خير شاهد ودليل على أن هناك المئات الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة ومكانة هذا البلد العظيم .

 


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