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حزب المؤتمر: رسائل عاجلة فى كلمة «السيسى»

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الشرطة

السيسي

حزب المؤتمر

كلمة

أكد حزب المؤتمر ان  الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بعدة رسائل عاجلة للعالم كله خلال مراسم احتفال مصر بالذكرى ال 67 لعيد الشرطة فى مقدمتها ان مصر كلها تقف يدا واحدة مع بواسل وابطال الشرطة فى مواجهة ظاهرة الارهاب والاسود.

 وقال حزب المؤتمر فى بيان له اصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ان الرئيس السيسى خلال إشادته بالدور البطولى والباسل الذى يقوم به ابطال الشرطة عبر عن الشعب المصرى كله معتبرا ذلك الامر بانه رسالة للعالم كله بدعم جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لجهاز الشرطة وأبطاله الذين يقدمون ارواحهم فداء لمصر وشعبها.

 ووجه حزب المؤتمر تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه وكلماته الواضحة بشان سياسات الاصلاح الاقتصادى المصرى مؤكدا انه مع كل حرف وليس كلمة جاءت على لسان الرئيس السيسى بشان هذا الملف وأكد ان الرئيس السيسى هو رئيس اصلاحى أنقذ مصر من شبح الافلاس ويستحق كل التحية والتقدير .


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