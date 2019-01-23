سفير مصر بلندن يقيم عشاء عمل لمجموعة الصداقة مع مصر

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أقام سفير مصر في لندن طارق عادل ، عشاء عمل لكافة أعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بمصر في البرلمان البريطاني، حضره النائبان "ستيفن تيمز" (حزب العمال)، و"جوناثان لورد" (حزب المحافظون) الرئيسان المشاركان للمجموعة، والنائب "جيفري دونالدسون" (الحزب الاتحادي الديمقراطي) مبعوث رئيسة الوزراء للتجارة مع مصر، وأعضاء المجموعة من مجلسي العموم واللوردات.

وقد ألقى السفير طارق عادل كلمة قدم خلالها الشكر للمجموعة على الجهد الذي يبذلونه من أجل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً على أهمية العمل على تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، وكذا التعاون من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وتنويعها في مجالات متعددة، مشيراً إلى قطاعي التعليم والصحة اللذان يحظيان باهتمام خاص من جانب الحكومة المصرية، والتي تتمتع بريطانيا فيهما بخبرة متميزة، وذلك بجانب العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى بريطانيا.

كما أشار السفير المصري إلى أهمية العمل على إزالة أية عوائق أمام تعزيز العلاقات، وعلى رأسها ملف تعليق الطيران من المطارات البريطانية إلى مطار شرم الشيخ، مؤكداً على ضرورة مراجعة هذا القرار، خاصة وأن السلطات المصرية أوفت بكافة التزاماتها اتصالاً بالمطارات المصرية، ومطار شرم الشيخ بصفة خاصة.

من جانبه، أعرب النائب "ستيفن تيمز" عن تطلع المجموعة لمواصلة التعاون مع السفارة بهدف تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً على الأهمية التي يوليها كافة أعضاء المجموعة لمصر باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط.


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