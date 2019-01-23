» مصر تهزم تونس في مونديال اليد

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فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسى بنتيجة  30 / 23 فى إطار ختام الدور الرئيسى بكأس العالم رقم 26  بالدنمارك ضمن المجموعة الثانية .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15 / 10 لصالح المنتخب المصرى فى شوط شهد تالق ملحوظ للثنائى محمد ممدوح هاشم وأحمد الأحمر، ليرتفع رصيد مصر إلى 3 نقاط  فى المجموعة الثانية محتلة المركز الخامس قبل لقاء النرويج و المجر الذى سيحدد المراكز بشكل كبير.

ويقع منتخب مصر فى الدور الرئيسى ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والسويد والنرويج والمجر وتونس.

كان منتخب مصر لكرة اليد خسر أمام نظيره النرويجى 32 /28 ثم الدنماركى 26 /20 على التوالى فى أول وثان لقاءات الدور الرئيسى.


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