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مدبولي يلتقى نظيره التونسى فى منتدى دافوس لبحث مجالات التعاون المشترك

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الروابط التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين المصري والتونسي، معرباً عن تمنياته للحكومة التونسية بالتوفيق في مهمتها، بما يخدم تطلعات الشعب التونسي الشقيق في التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب الشاهد عن شكره لمدبولى على اللقاء، مؤكداً تطلع حكومته لتعزير أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

واختتم الشاهد حديثه بطلب نقل تحيات الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى وتحياته هو شخصيا الى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتطلع تونس لمشاركته فى القمة العربية المقرر أن تستضيفها تونس فى مارس القادم. وتم خلال اللقاء بحث عدة ملفات بما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.


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