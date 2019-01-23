"بروكتر آند جامبل": نتوسع حاليًا بنشاطنا في مصر

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رئيس شركة بروكتر اند جامبل، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الشركة والوفد المرافق له عن سعادتهم بالاستثمار في مصر، مشيدين بما تمتلكه السوق المصرية من إمكانات كبيرة فى التوسع، فضلاً عن تصدير الشركة لمنتجاتها إلى مناطق مختلفة من العالم، فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية.

وأضاف رئيس بوكتر اند جامبل ان الشركة بها 100 مصري يعملون فى مراكز قيادية بالشركة حول العالم، وهو ما يعتبر دليل نجاح على الشراكة الناجحة بين الشركة والمصريين، ويُشجع الشركة على التوسع في نشاطها في مصر، وهو ما رحب به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً دعم الحكومة لكل الاستثمارات الجادة التي تسهم في بناء الاقتصاد المصري.


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