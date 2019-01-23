رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى جنيف، على هامش   فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى،.

وقد استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، معرباً عن تطلعنا لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية فى مصر، لا سيّما وأن الحكومة قامت بخطوات ملموسة لحل المشكلات التى كانت تواجه بعض المستثمرين السعوديين فى فترات سابقة.

من جانبه نقل الوزير السعودي تحيات ولى العهد السعودي لرئيس الوزراء، وتأكيده على دعم المملكة للجهود التنموية فى مصر، واتفق التويجري مع رئيس الوزراء فى الرأي حول ضرورة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بما يتناسب مع الإمكانات التى يمتلكها البلدان.

كما أكد الجانبان على ضرورة وضع آلية لتسريع وتيرة الاتفاق حول المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، حتى يتسنى الحصول على المردود الإيجابي المنتظر من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن، وبما يعود بالفائدة على شعبى البلدين.


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