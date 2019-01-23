داعية سلفي : الإخوان رفعوا الراية البيضاء للدولة

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الحياة السياسية

سامح عبد الحميد حمودة
سامح عبد الحميد حمودة

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تظاهرات يناير

قال سامح عبد الحميد حمودة ، الداعية السلفي ، إن عدم دعوة الإخوان لأي فعاليات في 25 يناير 2019 هو دلالة الاستسلام ورفع الراية البيضاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المصريون": "عدم دعوة الإخوان لأي فعاليات هو دليل على الإذعان بالهزيمة والفشل ، وشهادة وفاة للجماعة ، فقد بات واضحًا أن جماعة الإخوان انتهت تمامًا وفقدت تأثيرها في الشارع المصري ، ولا تستطيع القيام بأي تحركات ".

وأشار إلى ان الجماعة منشغلة بحروبها الداخلية :" بل هم في صراع وحروب داخلية ونشر غسيلهم القذر ، وكل فريق ماسك على الفريق الآخر ذلة ، ليستخدموها وقت الصدام بينهم ، بسبب تعدد الجبهات واختلاف مصالح الجهات التي تمولهم".

وأكد على أن الدولة المصرية استطاعت تفتيت الجماعة :"وهذا يدل على أن خطة الدولة نجحت في تفتيت الجماعة وحصارها وإنهاء خطرها، والجيش المصري حمى مصر والمنطقة العربية من أي انزلاق دبره الإخوان ، بعد تنحية الشعب لهذه الجماعة الضالة"



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