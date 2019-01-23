إشادة دولية بالإنجاز المصري في مشروعات البنية التحتية

23 يناير 2019 - 06:17 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في جلسة العمل حول سياسات البنية التحتية والبنية الحضرية، والتي أدارها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، خلال فعاليات منتدي دافوس الاقتصادى، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة إلى ممثلي عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.

وخلال الجلسة تم استعراض نماذج مختلفة من تجارب الدول فى مجال البنية التحتية.

وفى مداخلته، تطرق رئيس الوزراء إلى المشروعات التي قامت بها مصر في مجال البنية التحتية، حيث ذكر إن مصر قامت خلال السنوات الأربع الماضية بإنشاء 6000 كيلومتر طرق جديدة، وهو إنجاز قياسي يستحق التسجيل، هذا فضلاً عن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مشروعات الكهرباء، والتي نتج عنها إضافة 24 ألف ميجاوات من الكهرباء إلى شبكة كهرباء مصر ، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية العمل على زيادة انخراط القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية من اجل تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، ولذا فقد قامت الحكومة بإجراء تعديلات جذرية فى قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وإزالة أية عقبات أمامهم، هذا فضلاً عن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP والتى تستهدف زيادة العمل بآليات المشاركة فى مشروعات متنوعة تخدم خطة التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً ألا يقتصر دور مؤسسات التمويل الدولية على تقديم القروض، وأن يتوسع دورها إلى تقديم الدعم الفني للمشروعات التي يقوم القطاع الخاص بتمويلها، ضارباً المثل بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذي قام البنك الدولي بتقديم دعم فني له.

وقد حظيت مداخلة الدكتور مصطفى مدبولي التى عرض خلالها التجربة المصرية، بإشادة وثناء من الحضور، الذين أشادوا بالنموذج المصرى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والذى أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات متعددة وزمن قياسى.

كما اتفق الحضور فى الرأي مع رئيس الوزراء حول ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بتوسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على تقديم القروض، وإنما يمتد أيضاً الى تقديم الدعم الفنى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.