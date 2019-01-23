» قناة السويس تسجل رقماً قياسياً جديداً

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صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة اليوم الأربعاء سجلت أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، وعبور 71 سفينة من الاتجاهين. وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 35 سفينة بحمولات 2.2مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.3 مليون طن.

وشدد الفريق مميش على أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة في القناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة تعطي دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة التي تحققت بالدعم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووقوف الشعب المصري البطل كله خلف هذ المشروع العملاق من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلي السفن وثقتهم في قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحجم.

كما أكد رئيس الهيئة على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة على مدار تاريخ الهيئة يسبقها دراسة دقيقة ووافية لكافة المتغيرات المتعلقة بالسوق العالمي والطرق المنافسة ومؤشرات حركة التجارة العالمية، وهو ما أثمرت عنه القناة الجديدة حيث حافظت على صدارة القناة وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، مشيراً إلى أثرها الإيجابي في ارتفاع عائدات القناة بجانب السياسات التسويقية المرنة التي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

هذا وقد شهدت القناة عبور 13 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة في سابقة هي الأولى من نوعها، وعبرت 8 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GOLDEN بحمولة222 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى كولومبو بسيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN على رأس قافلة الجنوب بحمولة 222 ألف طن والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.

 


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