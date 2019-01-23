وزير الصناعة يبحث مع رئيس "فولفو" تصنيع أتوبيسات النقل العام

23 يناير 2019 - 06:11 م

التقى عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ،هاكان آجنيفيل رئيس شركة فولفو العالمية لتصنيع الأتوبيسات، حيث تناول اللقاء متابعة نتائج اللقاء المشترك الذي عقد بالقاهرة مع كل من وزيري النقل والتجارة والصناعة ومناقشة قيام الشركة العالمية بالتصنيع في مصر لأتوبيسات النقل العام السريعة والذكية والتي تعمل بحلول متكاملة لخدمة المدن الجديدة وذلك من خلال استخدام الذكاء الصناعي .

ويأتي ذلك في إطار مشاركة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وكذلك رئاسة وفد مصر المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية ،

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق علي الإسراع بالمباحثات بين الحكومة المصرية والشركة السويدية، حيث أوضح رئيس الشركة أن هناك دعم كامل من الحكومة السويدية للتعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي، كما تم بحث تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المعنية بالدولتين لسرعة إتمام هذا المشروع بمراحله المتكاملة.

وفي هذا السياق أكدت فولفو أنه من واقع خبراتها السابقة في صناعة الأوتوبيسات في مصر وتصديرها الي أوروبا وشرق آسيا والدول العربية علي قناعتها بوجود خبرات فنية مصرية كافية وبجودة عالية وأن أقصي ما قد تحتاجه هو تدريب عدد إضافي من العمالة المصرية بالتوازي مع تطور مراحل المشروع.

هذا وقد شارك المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اليوم بعدد من اللقاءات والنقاشات والموائد المستديرة التي عقدت علي مدار اليوم الأول للمنتدى بحضور عدد كبير من قادة العالم ومسئولي السياسة والاقتصاد وممثلي مجتمع الأعمال لطرح روية مصر في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية حيث شارك نصار بجلسة صياغة أجندة أفريقيا في إطار الوضع العالمي وذلك بحضور عدد من القادة الافارقة وزعماء العالم المعنيين بتفعيل دور القارة الإفريقية في النظام العالمي .

كما شارك الوزير بفعاليات الاجتماع غير الرسمي لقادة العالم الاقتصاديين والذي عقد تحت عنوان " نهاية النظام التجاري العالمي كما نعرفه" وذلك في إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية الجديدة والتي تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان واتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واتفاق الشراكة الشامل عبر المحيط الهادي .

جدير بالذكر انه انطلقت اليوم "الاربعاء" بمدينة دافوس السويسرية فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي في دورته السنوية والمنعقده بحضور 1000 مشارك وما يزيد عن 250 مسئول سياسي خلال الفترة من 22- 25 يناير الجاري وعلي مدار 4 ايام والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "العولمة وتشكيل بنية عالمية في عصر الثوة الصناعية الرابعة"