"التضامن" تنقذ 1115 مشردًا بلا مأوى

23 يناير 2019 - 06:06 م

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الأيام السابقة و حتى مساء أمس الثلاثاء 22 يناير 1115 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل يوم الثلاثاء مع 206 حالة مشرد و81 طفلاً بلا مأوى بأجمالي 287 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 85 حالة منها 51 حالة مشرد و 34 حالة طفل بلا مأوى يليها محافظة الغربية في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 29 حالة منهم24 حالة مشرد و 5 حالات أطفال بلا مأوى ومحافظة القليوبية أيضا بإجمالي 29 حالة تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 17 حالة مشرد و12 طفلا بلا ماؤى يليها محافظة أسيوط بإجمالي الحالات التي تم التعامل معها امس23 حالة منها12حالة مشرد و11 حالة أطفال بلا مأوى .

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 166 بطانية و205 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16528 كذلك على رقم 01095368111او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.